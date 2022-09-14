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Кондратьев: подписано соглашение о строительстве новой трамвайной ветки в западной части Краснодара

Общество
14.09.2022 08:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-podpisano-soglashenie-o-stroitelstve-novoj-tramvajnoj-vetki-v-zapadnoj-chasti-krasnodara
Кондратьев: подписано соглашение о строительстве новой трамвайной ветки в западной части Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 14 сентября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Новая трамвайная ветка соединит районы в пределах Западного трамвайного депо, «Немецкой деревни», спорткомплекса «Баскет-Холл» и протянется до улицы Московской. Концессионное соглашение о строительстве трамвайных линий подписали с компанией «Синара — ГТР Краснодар». В рамках проекта построят 35,6 км путей и инфраструктуру, закупят 100 трамваев. Объем инвестиций составит 28,4 млрд рублей. Проект реализуют при поддержке Правительства России и ВЭБ.РФ.

По словам губернатора Краснодарского края, к 2027 году пассажиропоток в Краснодаре увеличится с 43 до 82 млн пассажиров в год благодаря реализации этого проекта, а краснодарцы будут тратить на полчаса меньше на дорогу после появления новых маршрутов.

«Быстрый экологичный транспорт свяжет новые развивающиеся районы города с плотной многоэтажной жилой застройкой. Это даст дополнительный стимул для развития западной части Краснодара и уникального спортивного комплекса «Город спорта», — добавил глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что проект начнут реализовывать уже в этом году. Параллельно будут расширять Ближний Западный обход для уменьшения заторов и улучшения обстановки на дорогах. Также планируют построить новую трамвайную ветку в восточной части города. Всего планируется проложить в 2 этапа более 70 км новых трамвайных линий.

Сейчас краснодарская трамвайная сеть состоит из 16 трамвайных маршрутов общей протяженностью 380 км. За последние 3 года для краевой столицы закупили 103 современных трамвая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в этом году планируют заключить соглашения о строительстве 71 км трамвайных путей. Одну трамвайную линию планируют проложить в микрорайоне Гидростроителей от улицы Мачуги в сторону Домбайской. Вторую линию построят от Красных Партизан вдоль Западного обхода с выходом на Немецкую деревню и далее к «Баскет Холлу».

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