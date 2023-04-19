Зашли в гости: двое мужчин избили и ограбили собутыльника в Краснодаре

С заявлением о грабеже в полицию Краснодара обратился житель Юбилейного микрорайона. Мужчина рассказал, что накануне познакомился на улице с молодым человеком и пригласил его в свою квартиру на улице 70-летия Октября, чтобы вместе выпить.

Позже к ним присоединился еще один знакомый. В квартире гости напали на хозяина, избили и забрали деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила около 90 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личность одного из подозреваемых. Им оказался 20-летний приезжий из Туапсе. Молодого человека задержали на одной из улиц Краснодара.

Выяснилось, что похищенные деньги он успел потратить. Драгоценности, по его словам, забрал сообщник.

На подозреваемого завели уголовное дело. За грабеж ему грозит до семи лет колонии. В настоящее время он находится под стражей. Полицейские устанавливают местонахождение соучастника грабежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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