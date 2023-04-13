Прохожие задержали разбойника с ножом, ограбившего магазин в Анапе
Происшествия
13.04.2023 12:59
Мужчина зашел в хозяйственный магазин, достал нож, напал на продавщицу и потребовал отдать ему все деньги из кассы.
В этот момент мимо магазина проходили люди, которые услышали крики женщины о помощи. Они помешали грабителю скрыться и удерживали его до приезда полицейских. Преступника задержали и доставили в отдел МВД.
На него завели уголовное дело о разбое. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. На время проведения следствия его заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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