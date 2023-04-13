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В Геленджике задержали мужчину, который ночью сжег четыре автомобиля за 6 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-podzheg-priparkovannye-avtomobili-za-6-mln-rublej-v-gelendzhike
Фото паблик Геленджик. Происшествия.

Злоумышленник подошел на парковке к автомобилю BMW, облил его бензином, поджег его и скрылся. Огонь перекинулся на соседние машины.

В результате умышленного поджога сгорели четыре автомобиля на общую сумму 6 млн рублей. Полицейские выяснили, что машины на парковке поджег 32-летний местный житель. Его задержали дома и доставили в отдел МВД.

На задержанного мужчину завели уголовное дело. Его подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества. За это преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы. На время следствия он будет находиться под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четыре автомобиля сгорели на парковке в Геленджике ночью 14 марта на улице Анофриева около ЖК «Алые паруса». Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Геленджикского ПСГ в 3:37. Пожарные прибыли на место и установили, что горят четыре легковых автомобиля на площади 20 кв. м. В 3:59 пожар ликвидировали.

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