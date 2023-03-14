Четыре автомобиля сгорели на парковке в Геленджике

Пожар произошел ночью 14 марта на улице Анофриева около ЖК «Алые паруса».

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, сначала загорелся один автомобиль, после этого огонь перекинулся еще на одну машину. На место прибыли пожарные МЧС. По словам местных жителей, полностью выгорели две машины, еще три соседних автомобиля повреждены огнем.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 14 марта в 3:37. Пожарные прибыли на место и установили, что горят 4 легковых автомобиля на площади 20 кв. м. В 3:59 пожар ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается. На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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