Защитный вал начали убирать на побережье Анапы в районе Бугазской косы

Об этом сообщили 6 апреля. Вал убирают на участках побережья, где новые выбросы мазута не фиксировали на протяжении более чем двух недель.

Перед тем, как приступить к уборке защитного вала специалисты проанализировали ситуацию на протяжении второй половины марта. Фиксировали каждый случай новых выбросов фракций нефтепродукта. На участках побережья, где выбросы не отмечались более двух недель было решено в преддверие курортного сезона демонтировать защитный вал.

Первый замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий сообщил, что в настоящее время вал разбирают только в районе Бугазской косы;

«Учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая ещё возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем», — сказал Городецкий.

Он пояснил, что с защитного вала снимается сеть, песок, из которого состоит вал, просеивается с помощью техники. После очищенный песок возвращается на пляж. Деликатная очитка пляжа продолжается.

В настоящее время Анапа планирует закупить 23 единицы техники, которая будет просеивать песок на пляжах, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: новые выбросы мазута обнаружили после шторма 5 апреля на побережье Анапы. Нефтепродукт обнаружили на участках побережья между станицей Благовещенской и селом Витязево, а также на пляже около от детского лагеря «Приморский» и на берегу у кемпинга «Пляжный поселок».

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