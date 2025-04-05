Новые выбросы мазута обнаружили после шторма 5 апреля на побережье Анапы

Во время утреннего мониторинга состояния береговой линии в субботу новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на нескольких участках береговой линии.

Команды Успенского, Красноармейского, Калининского, Московского и Выселковского районов приступили к очистке закрепленных территорий на участках береговой линии между станицей Благовещенской и селом Витязево, а также на пляже около от детского лагеря «Приморский» и на берегу у кемпинга «Пляжный поселок».

На участках, где новых выбросов мазута не обнаружили, участники ликвидации ЧС продолжают деликатную уборку песка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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Сумма вреда, нанесенного компанией «Кама Шиппинг», которой принадлежит танкер «Волгонефть-212», — более 49,4 млрд рублей. «Волгатранснефть», собственник «Волгонефть-239», нанесла вред природе на сумму свыше 35,4 млрд рублей.

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