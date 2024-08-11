Защитнику ЦСКА Роша наложили четыре шва после удара игрока «Краснодара» Сперцяна

Медики, которые осматривали футболиста «армейцев», получившего травму при столкновении с полузащитником «быков», считают, что он чудом избежал перелома.

Повреждения лодыжки Виллиан Роша получил в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара», который состоялся вечером 10 августа.

«У травмированного игрока ЦСКА опух голеностоп после вчерашнего удара. Медики наложили на место повреждения четыре шва. Предполагается, что ничего серьезного нет, но будут проведены дополнительные тесты, чтобы выяснить, что с ним», — сообщил источник издания «Спорт Экспресс».

Столкновение Виллиана Роша с Эдуардом Сперцяном произошло в первом тайме. Защитник ЦСКА был вынужден покинуть футбольное поле на носилках. Его отправили для обследования и оказания экстренной медицинской помощи в одну из клиник Краснодара.

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