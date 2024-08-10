«Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря голу в добавленное время матча

Встреча 4 тура Российской премьер-лиги прошла вечером 10 августа на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыл Жуан Батчи в добавленное время к первому тайму. На 68 минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев сравнял счет.

Победить во встрече «Краснодару» удалось благодаря голу Витора Тормены, который отличился ударом головой после подачи углового удара в добавленные минуты к основному времени матча.

После этой победы «Краснодар» занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «быки» проведут 15 августа на домашнем стадионе против «Ахмата» в Кубке России.

Читайте также: ФК «Краснодар» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче РПЛ. Матч 3-го тура Российской Премьер-лиги состоялся 4 августа на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.