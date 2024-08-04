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ФК «Краснодар» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-sygral-vnichyu-s-voronezhskim-fakelom-v-matche-rpl
ФК «Краснодар» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче РПЛ
Фото t.me/fckrasnodar

Матч 3-го тура Российской Премьер-лиги состоялся 4 августа на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.

Во время первого тайма команды не смогли отметиться голами. На 74-й минуте второго тайма гол забил полузащитник «Факела» Дилан Мертенс, однако VAR отменил его из-за вышедшего за пределы поля мяча. Игра завершилась со счетом 0:0.

ФК «Краснодар» после трех матчей занимает третье место в турнирной таблице с тремя очками.

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