Защитника ФК «Сочи» Аттият-Аллу вынудили вернуться в расположение клуба

Марокканский футболист, защитник ФК «Сочи» Яхья Аттият‑Алла вернулся в расположение клуба 24 июля.

В команде со сбежавшим 29-летним футболистом, тренерами и руководством пройдет разговор о его дальнейшей карьере.

Сообщается, что Аттият‑Алла принял решение вернуться к «барсам», поскольку клуб подготовил письма в ФИФА, из-за которых его могли дисквалифицировать за неисполнение контракта.

Контракт Яхья Аттият‑Аллы с ФК «Сочи» заканчивается в 2026 году. В этом сезоне он уже пропустил два матча за «барсов», сообщает «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после сборов в Санкт‑Петербурге футболист отказался лететь с командой в Екатеринбург и пообещал прилететь туда позже. Однако вместо того, чтобы отправиться к команде, защитник улетел в Стамбул, а оттуда — в Марокко.