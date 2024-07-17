Защитник ФК «Сочи» Аттьят-Алла сбежал из расположения команды

Заместитель генерального директора по развитию ФК «Сочи» Андрей Орлов рассказал, что защитник Яхья Аттьят-Аллы хочет перейти в другой клуб.

По его словам, новости о том, что футболист планирует перейти в египетский «Аль-Ахли», появились еще в апреле. С тех пор Орлову ежедневно пишут журналисты, а клуб при этом насчет трансфера не связывается.

Он также рассказал, что защитник некорректно ведет себя по отношению к команде.

«Он сначала не приезжал на сбор, прислал справку, что у него ковид. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату. Поэтому его ковид прошел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч против «Урала». В итоге оказалось, что он в Стамбуле. Вчера вечером мне пришлось впервые выступить на египетском телевидение и рассказать про поведение футболиста и агента», — пояснил Орлов.

В прошедшем сезоне Аттьят-Алла провел за «барсов» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи, сообщает «Спорт-Экспресс».

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