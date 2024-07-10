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Хуниор Алонсо ушел из ФК «Краснодар» в «Атлетико Минейро»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/hunior-alonso-ushel-iz-fk-krasnodar-v-atletiko-minejro
Хуниор Алонсо ушел из ФК «Краснодар» в «Атлетико Минейро»
Жуниор Алонсо. Фото t.me/fckrasnodar

Парагвайский защитник активировал опцию и прервал контракт с «быками».

Алонсо продолжит карьеру в «Атлетико Минейро» — бразильский клуб выплатил за него компенсацию.

Хуниор Алонсо провел за «быков» 54 матча, забил один гол и отдал 3 результативные передачи.

«Мы благодарим Хуниора за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», об уходе Алонсо ранее сообщил тренер команды Мурад Мусаев. По его словам, футболист захотел вернуться к семье в Южную Америку, поэтому воспользовался имеющейся опцией в контракте.

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