Хуниор Алонсо ушел из ФК «Краснодар» в «Атлетико Минейро»

Парагвайский защитник активировал опцию и прервал контракт с «быками».

Алонсо продолжит карьеру в «Атлетико Минейро» — бразильский клуб выплатил за него компенсацию.

Хуниор Алонсо провел за «быков» 54 матча, забил один гол и отдал 3 результативные передачи.

«Мы благодарим Хуниора за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», об уходе Алонсо ранее сообщил тренер команды Мурад Мусаев. По его словам, футболист захотел вернуться к семье в Южную Америку, поэтому воспользовался имеющейся опцией в контракте.