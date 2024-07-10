Защитник Хуниор Алонсо покинет ФК «Краснодар»

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев сообщил об уходе из клуба парагвайского защитника Хуниора Алонсо.

По словам Мусаева, Хуниор Алонсо захотел вернуться к семье в Южную Америку и для этого воспользовался имеющейся опцией в контракте.

«Хуниор уже уведомил клуб об уходе и попрощался с командой. Официально об этом пока не объявлено, поскольку еще нужно согласовать детали», — рассказал главный тренер «быков».

За ФК Краснодар» минувшем сезоне 30-летний Алонсо провел 19 матчей в различных турнирах и забил один год. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7 млн евро, пишет «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», парагвайский футболист перешел в «Краснодар» зимой 2022 года за 8 млн евро. Не проведя за новый клуб ни одного матча, он ушел в марте в аренду в бразильский «Атлетико Минейро».