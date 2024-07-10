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Защитник Хуниор Алонсо покинет ФК «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/zashhitnik-hunior-alonso-pokinet-fk-krasnodar
Защитник Хуниор Алонсо покинет ФК «Краснодар»
Фото fckrasnodar.ru

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев сообщил об уходе из клуба парагвайского защитника Хуниора Алонсо.

По словам Мусаева, Хуниор Алонсо захотел вернуться к семье в Южную Америку и для этого воспользовался имеющейся опцией в контракте.

«Хуниор уже уведомил клуб об уходе и попрощался с командой. Официально об этом пока не объявлено, поскольку еще нужно согласовать детали», — рассказал главный тренер «быков».

За ФК Краснодар» минувшем сезоне 30-летний Алонсо провел 19 матчей в различных турнирах и забил один год. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7 млн евро, пишет «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», парагвайский футболист перешел в «Краснодар» зимой 2022 года за 8 млн евро. Не проведя за новый клуб ни одного матча, он ушел в марте в аренду в бразильский «Атлетико Минейро».

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