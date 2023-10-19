Защитник «Краснодара» Тормена признал, что перешел в чемпионат России ради денег

Бразильский футболист Витор Тормена перешел в «Краснодар» из португальской «Браги» летом 2023 года.

Он сразу стал основным игроком «быков». Некоторые эксперты называют его одним из лучших центральных защитников Российской премьер-лиги в этом сезоне.

В интервью Тормена признался, что перешел в чемпионат России из более сильного и отказался от выступления в еврокубках ради более выгодных финансовых условий.

«Каждый хочет, чтобы его семья жила лучше и ни в чем себе не отказывала. Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать, поэтому мы должны хвататься за эту возможность», — рассказал Тормена.

Он подчеркнул, что большая зарплата, предложенная «Краснодаром», стала важным фактором для переезда в Россию, сообщает «Чемпионат».

Тормена добавил, что уже смог адаптироваться в клубе. Его здорово встретили в команде. Футболист подчеркнул, что в «Краснодаре» все организовано на высоком уровне. Он добавил, что ему за очень понравились Россия и парк «Краснодар».

Витору Тормене 27 лет. Ранее он выступал за «Сан-Паулу» и португальские «Брагу», «Жил Висенте» и «Портимоненсе».

Читайте также: Краснодар занял 40 место в России по уровню зарплат, Сочи на 69 месте.