Краснодар занял 40 место в России по уровню зарплат, Сочи на 69 месте

Эксперты составили рейтинг российских городов по уровню заработной платы, исходя из соотношения среднемесячной зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора.

Первое место рейтинга занял Новый Уренгой с показателем 6. На втором месте Салехард — 5,35, на третьем Москва — 4,78. В пятерке лидеров также Южно-Сахалинск — 4,77 и Сургут — 4,63.

Краснодар занял 40 место рейтинга с показателем 3,03. По данным экспертов, средняя зарплата в краевой столице по итогам первых шести месяцев 2023 года составил 63,2 тыс. рублей. Новороссийск на 47 месте — 2,94 (61,3 тыс. рублей). Сочи на 69 месте — 2,65 (55,3 тыс. рублей).

Ростов-на-Дону занял 49 место рейтинга с показателем 2,92 при средней зарплате в 58,5 тыс. рублей. Ставрополь на 84 месте — 2,43 (48,4 тыс. рублей). Симферополь на 79 месте — 2,49 49,1 тыс. рублей). Майкоп на 94 месте — 2,19 (39,6 тыс. рублей).

Согласно исследованию, самые низкий уровень зарплат в РФ в Нальчике — 1,97 (38,1 тыс. рублей), Элисте — 2,03 (37,9 тыс. рублей), Грозном — 2,10 (40 тыс. рублей), Владикавказе — 2,15 (38 тыс. рублей) и Черкесске — 2,16 (40,3 тыс. рублей), сообщает РИА «Новости».

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