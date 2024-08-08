Защитник «Краснодара» Александр Эктов продолжит сезон в «Пари НН»

Клубы договорились об аренде 28-летнего флангового защитника до конца текущего сезона.

За «Пари Нижний Новгород» Эктов будет играть до 30 июня 2025 года.

Александр Эктов стал игроком «Краснодара» в июне прошлого года. Он провел за «быков» 21 матч, в которых отдал 1 результативную передачу, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Читайте также: ФК «Краснодар» заинтересован в трансфере игрока «Мальорки» за 4 млн евро. Речь идет о 29-летнем Джованни Гонсалеса.