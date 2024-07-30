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ФК «Краснодар» договорился о трансфере игрока «Мальорки» Гонсалеса за 4 млн евро

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-dogovorilsya-o-transfere-igroka-malorki-gonsalesa-za-4-mln-evro
ФК «Краснодар» договорился о трансфере игрока «Мальорки» Гонсалеса за 4 млн евро
Видео пресс-службы ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» договорился о трансфере правого защитника «Мальорки» 29-летнего Джованни Гонсалеса.

Сообщается, что до испанской «Мальорки» Гонсалес выступал только в чемпионате Уругвая. Также отмечается, что он достаточно универсальный игрок. Кроме позиции правого защитника, он может играть в центре обороны и на правом фланге полузащиты. Сумма трансфера составит 4 млн евро.

По данным портала Transgermarkt, рыночная стоимость Гонсалеса составляет 3 млн евро, сообщает «Чемпионат».

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