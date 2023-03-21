Защитник ФК «Сочи» покинул расположение сборной России из-за болезни

Об этом стало известно 21 марта. Последние дни игрок «Сочи» Артем Макарчук участвовал в учебно-тренировочном сборе национальной сборной по футболу на базе в Новогорске.

В связи с ухудшением состояния здоровья Макарчука тренерский штаб сборной решил не использовать его в ближайших матчах.

«По согласованию с медицинским штабом ФК «Сочи» в связи с вирусной инфекцией принято решение отпустить игрока в расположение клуба», — рассказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Сборная России 23 марта проведет гостевой товарищеский матч против Ирана. Встреча начнется в 20:00, сообщает RT.

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