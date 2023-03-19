Пять игроков ФК «Краснодар» вызвали в национальные сборные

Футболисты отправились в расположение национальных сборных после матча с «Локомотивом».

К сборной России присоединятся Матвей Сафонов и Ильзат Ахметов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске. Там же 23 марта состоится товарищеский матч с Ираном. В состав сборной тоже вошли выпускники академии «Краснодара» Даниил Фомин («Динамо») и Николай Комличенко («Ростов»).

В сборную Армении вошел Эдуард Сперцян. В рамках квалификации к Евро-2024 национальная сборная сыграет дома с Турцией, а 28 марта проведет товарищеский матч с Кипром.

В расположение сборной Парагвая перешел Хуниор Алонсо — 28 марта команда в товарищеском матче сыграет на выезде с Чили.

В сборную Кабо-Верде отправится Кевин Ленини — в рамках квалификации к Кубку африканский наций пройдет два матча с Эсватини — 24 и 28 марта, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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