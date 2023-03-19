Пять игроков ФК «Краснодар» вызвали в национальные сборные
Футболисты отправились в расположение национальных сборных после матча с «Локомотивом».
К сборной России присоединятся Матвей Сафонов и Ильзат Ахметов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске. Там же 23 марта состоится товарищеский матч с Ираном. В состав сборной тоже вошли выпускники академии «Краснодара» Даниил Фомин («Динамо») и Николай Комличенко («Ростов»).
В сборную Армении вошел Эдуард Сперцян. В рамках квалификации к Евро-2024 национальная сборная сыграет дома с Турцией, а 28 марта проведет товарищеский матч с Кипром.
В расположение сборной Парагвая перешел Хуниор Алонсо — 28 марта команда в товарищеском матче сыграет на выезде с Чили.
В сборную Кабо-Верде отправится Кевин Ленини — в рамках квалификации к Кубку африканский наций пройдет два матча с Эсватини — 24 и 28 марта, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Читайте также: «Краснодар» на выезде проиграл «Локомотиву», ведя в счете 2:0.
- Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- В Краснодаре запретят стоянку и остановку автомобилей на улице Красных Партизан
- Водитель иномарки снес архитектурную форму и влетел в забор техникума в Армавире
- В ходе СВО героически погиб командир штурмовой группы с позывным «Кубань»
- Фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» пройдет в апреле в Краснодаре