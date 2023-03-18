«Краснодар» на выезде проиграл «Локомотиву», ведя в счете 2:0

Матч 20 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 18 марта в Москве на «РЖД Арене». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».

Счет в матче на 29 минуте открыл защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо, удачно замкнув угловой удар головой в падении. На 39 минуте форвард «быков» Джон Кордоба удвоил преимущество в счете отличным ударом в дальний нижний угол.

На перерыв команды ушли при счете 0:2. В начале второго тайма «Локомотив» сократил отставание в счете. На 47 минуте после удара Баринова мяч залетел в ворота «Краснодара» от своего же игрока. Автоголом отметился защитник Сергей Волков.

На 52 минуте «железнодорожники» сравняли счет. Гол забил нападающий Максим Глушенков. На 65 минуте Артем Дзюба точным ударом головой после розыгрыша углового вывел «Локомотив» вперед.

На 63 минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Красную карточку получил Кристиан Рамирес. Однако на 72 минуте защитник «Локомотива» Игорь Смольников заработал удаление, и команды снова начали играть в равных составах.

После этого поражения «Краснодар» остался на 8 месте в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками. Следующий матч «быки» проведут 2 апреля на выезде против «Химок».