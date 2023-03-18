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ФК «Сочи» на выезде проиграл «Факелу»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-na-vyezde-proigral-fakelu
ФК «Сочи» на выезде проиграл «Факелу»
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 20 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 18 марта в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Факела».

Голы в составе хозяев поля забили: Георгий Гонгадзе — на 34 минуте с пенальти, Руслан Магаль — на 73 минуте и Матвей Ивахнов — на 79 минуте.

«В защите выступили не очень, но так сложилось. Думаю, после перерыва будет лучше, пока нам не хватает времени», — цитирует главного тренера «Сочи» пресс-служба клуба.

После этого поражения «Сочи» занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «барсы» проведут 2 апреля на выезде против «Динамо».

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