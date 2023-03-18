ФК «Сочи» на выезде проиграл «Факелу»
Спорт
18.03.2023 20:29
Матч 20 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 18 марта в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Факела».
Голы в составе хозяев поля забили: Георгий Гонгадзе — на 34 минуте с пенальти, Руслан Магаль — на 73 минуте и Матвей Ивахнов — на 79 минуте.
«В защите выступили не очень, но так сложилось. Думаю, после перерыва будет лучше, пока нам не хватает времени», — цитирует главного тренера «Сочи» пресс-служба клуба.
После этого поражения «Сочи» занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «барсы» проведут 2 апреля на выезде против «Динамо».
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