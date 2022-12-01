Защитник ФК «Краснодар» Сорокин сыграет за команду Пути РПЛ в Матче звезд Кубка России

Первый в истории Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря в Москве.

В состав команды Пути РПЛ вошел защитник ФК «Краснодар» Егор Сорокин, а также игроки «Ахмата», «Локомотива», «Ростова», «Торпедо», «Крыльев Советов», «Спартака», «Зенита», «Факела», «Урала» и «Пари Нижний Новгород». Главный тренер — Валерий Газзаев.

Противниками команды станут футболисты Пути регионов — игроки клубов «Торпедо-Владимир», «Амкал», «Темп», «Текстильщик», «Звезда», «Акрон», «СтавропольАгроСоюз», «Уфа», «Сахалинец», «Динамо-Брянск» и «Зенит-Ижевск». Главный тренер — Заур Тедеев, сообщается в официальном Telegram-канале турнира.

Команды проведут два тайма по 15 минут. Выставочным матчем подведут итоги первой части Кубка России 2022/23. После шоу-матча пройдут челленджи на силу, ловкость и скорость. Завершится игра жеребьевкой весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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