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Игроки и тренеры ФК «Краснодар» ушли в зимний отпуск

Спорт
28.11.2022 14:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/igroki-i-trenery-fk-krasnodar-ushli-v-zimnij-otpusk
Игроки и тренеры ФК «Краснодар» ушли в зимний отпуск
Фото fckrasnodar.ru

Команда отправилась в отпуск 28 ноября после победы в 6 туре группового этапа Кубка России.

Игроки и тренеры вернутся к работе 9 января 2023 года в Краснодаре. Через три дня они отправятся в Объединенные Арабские Эмираты. Там команда проведет два подготовительных сбора.

Первый сбор пройдет с 12 по 24 января в Дубае, второй — с 28 января по 14 февраля в Абу-Даби, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. Последний матч этого года завершился победой «быков» над «Химками» со счетом 4:1.

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