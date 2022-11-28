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ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России

Спорт
28.11.2022 07:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-vyshel-v-verhnyuyu-setku-plej-off-kubka-rossii
ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
Фото «Кубань 24»

Определились все участники плей-офф турнира. Последний матч этого года в Кубке России завершился победой ФК «Краснодар» над «Химками».

Встречу с «Химками» в рамках шестого тура Кубка России «быки» провели на своем поле 27 ноября. Хозяева разгромили гостей со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились Джон Кордоба (дубль), Эдуард Сперцян и Александр Кокшаров. У «Химок» единственный гол на счету Бутты Магомедова.

«Краснодар» обеспечил себе место в верхней сетке плей-офф Кубка России. Также в ней находятся «Урал», «Динамо», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Крылья Советов», «Локомотив».

В нижней сетке плей-офф «Волга», «Звезда», «Уфа», «Акрон», «Торпедо», «Ахмат», «Зенит» и «Пари НН». Жеребьевку стартовых раундов плей-офф проведут на следующей неделе.

Основной этап стартует с 22 февраля и продлится до 11 июня 2023 года. Матчи плей-офф пройдут по системе с выбыванием после двух поражений, сообщает Sports.ru.

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