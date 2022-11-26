ФК «Сочи» в последнем матче года проиграл ЦСКА
Спорт
26.11.2022 18:05
Встреча 6 тура группового этапа Фонбет Кубка России прошла 26 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
Уже на третьей минуте полузащитник армейцев Никита Ермаков открыл счет. «Сочи» сравнял цифры на табло на 47 минуте — забил защитник Ваня Дркушич. Другой защитник сочинцев Игорь Юрганов на 60 минуте забил в собственные ворота.
В итоге ЦСКА по итогам группового этапа набрал 12 очков и занял второе место, на первом — «Урал». Следом идет «Торпедо», которое сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Сочи» еще на тур раньше выбыл из турнира.
После этой игры южане уходят на большую зимнюю паузу. Вторую часть сезона ФК «Сочи» откроет матчем с ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.
Читайте также: ФК «Сочи» по пенальти обыграл «Торпедо», но досрочно вылетел из Кубка России.
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