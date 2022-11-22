Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ФК «Сочи» по пенальти обыграл «Торпедо», но вылетел из Кубка России

Спорт
22.11.2022 22:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-po-penalti-obygral-torpedo-no-vyletel-iz-kubka-rossii
ФК «Сочи» по пенальти обыграл «Торпедо», но вылетел из Кубка России
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Встреча 5 тура группового этапа Фонбет Кубка России прошла 22 ноября в Москве. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Открыл счет на 51 минуте игры нападающий ФК «Сочи» Жоаозиньо. На 56 минуте матча нападающий «Торпедо» Давид Караев точно пробил по воротам и сравнял счет. За основное время команды не смогли определить победителя, поэтому была назначена серия пенальти.

В серии одиннадцатиметровых победу одержал «Сочи» — 4:2.

В итоге «барсы» набрали первые очки на групповом этапе, но остались на 4 месте в группе, поэтому завершают путь в Кубке. При этом сочинцам еще предстоит сыграть в 6 туре с ЦСКА, но для южан это уже ничего не решит. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 26 ноября, начало в 16:00.

Читайте также: как ФК «Сочи» провел свои первые игры на Кубке России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Мэр Краснодара заявил, что первый проект приюта для собак изначально был «нежизнеспособен»
  4. Подросткам-экстремистам из Геленджика дали условные сроки, главе группировки — 6,5 лет колонии
  5. В Туапсинском районе после 8 часов тушения ликвидировали лесной пожар возле аула Псебе
  6. В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях