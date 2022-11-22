ФК «Сочи» по пенальти обыграл «Торпедо», но вылетел из Кубка России

Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Встреча 5 тура группового этапа Фонбет Кубка России прошла 22 ноября в Москве. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Открыл счет на 51 минуте игры нападающий ФК «Сочи» Жоаозиньо. На 56 минуте матча нападающий «Торпедо» Давид Караев точно пробил по воротам и сравнял счет. За основное время команды не смогли определить победителя, поэтому была назначена серия пенальти.

В серии одиннадцатиметровых победу одержал «Сочи» — 4:2.

В итоге «барсы» набрали первые очки на групповом этапе, но остались на 4 месте в группе, поэтому завершают путь в Кубке. При этом сочинцам еще предстоит сыграть в 6 туре с ЦСКА, но для южан это уже ничего не решит. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 26 ноября, начало в 16:00.

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