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Защитник ФК «Краснодар» Сергей Волков перешел в «Зенит»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/zashhitnik-fk-krasnodar-sergej-volkov-pereshel-v-zenit
Защитник ФК «Краснодар» Сергей Волков перешел в «Зенит»
Фото пресс-службы ФК "Зенит"

Футбольные клубы «Краснодар» и «Зенит» 24 июня согласовали все детали трансфера 22-летнего защитника Сергея Волкова.

«Сергей Волков продолжит карьеру в «Зените». Мы благодарим Сергея за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Сергей Волков — выпускник Академии ФК «Краснодар». За «быков» он провел 73 матча, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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