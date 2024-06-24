Защитник ФК «Краснодар» Сергей Волков перешел в «Зенит»

Футбольные клубы «Краснодар» и «Зенит» 24 июня согласовали все детали трансфера 22-летнего защитника Сергея Волкова.

«Сергей Волков продолжит карьеру в «Зените». Мы благодарим Сергея за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Сергей Волков — выпускник Академии ФК «Краснодар». За «быков» он провел 73 матча, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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