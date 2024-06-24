СМИ: ФК «Краснодар» может подписать полузащитника «Балтики» Фернандеса

О возможном переходе бразильского полузащитника Алекса Фернандеса из калининградского клуба в состав «черно-зеленых» сообщил портал «РБ Спорт».

По информации издания, «Краснодар» контактировал со стороной Фернандеса. Однако официального предложения в «Балтику» по игроку еще не поступало. Также к футболисту отмечается интерес со стороны московского «Локомотива».

В январе 22-летний Алекс Фернандес подписал с «Балтикой» контракт на три года. В прошлом сезоне бразилец сыграл в 18 матчах, на его счету 5 забитых мячей и одна 1 голевая передача.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алекса Фернандеса в 800 тыс. евро, сообщает «РБ Спорт».

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