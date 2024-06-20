Защитник ФК «Краснодар» Алонсо летом вернется в бразильскую «Атлетико Минейро»

Трансфер парагвайского защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо подтвердил его агент Диего Серрати.

Так, 31-летний Хуниор Алонсо покинет состав «черно-зеленых» в летнее трансферное окно. Он продолжит карьеру в клубе «Атлетико Минейро», который соревнуется в бразильской Серии А. Именно из «Атлетико Минейро» Алонсо ранее перешел в «Краснодар».

«Алонсо возвращается в «Атлетико Минейро», это правда», — сказал Диего Серрати.

В прошедшем сезоне РПЛ парагваец провел 29 игр, на его счету 3 голевые передачи. Также футболист сыграл в шести матчах Кубка России. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Хуниора Алонсо в 8 млн евро, сообщает Metaratings.ru.

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