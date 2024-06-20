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Юрист бывшего вратаря ФК «Краснодар» Сафонова рассказал о его зарплате в ПСЖ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/yurist-byvshego-vratarya-fk-krasnodar-safonova-rasskazal-o-ego-zarplate-v-pszh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Юрист бывшего вратаря ФК «Краснодар» Сафонова рассказал о его зарплате в ПСЖ
Фото psg.fr

Юрист 25-летнего российского голкипера Матвея Сафонова Юрий Зайцев ответил на вопрос о зарплате вратаря во французском клубе «Пари Сен-Жермен».

«Она не такая гигантская, как раньше были зарплаты в ПСЖ, но в принципе она достаточно хорошая. Даже для уровня ПСЖ», — сказал юрист.

О переходе Матвея Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ стало известно 14 июня, пишет RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,  в ФК «Краснодар» вечером 14 июня официально сообщили о переходе вратаря Матвея Сафонова во французский футбольный клуб «ПСЖ». В краснодарском клубе отметили, что гордятся тем, что Матвей Сафонов является выпускником Академии ФК «Краснодар» и провел за «быков» много незабываемых матчей.

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