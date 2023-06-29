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Защитник ФК «Краснодар» Сергей Бородин перешел в «Торпедо»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/zashhitnik-fk-krasnodar-sergej-borodin-pereshel-v-torpedo
Защитник ФК «Краснодар» Сергей Бородин перешел в «Торпедо»
Сергей Бородин. Фото vk.com/fckrasnodar

Футбольные клубы «Краснодар» и «Торпедо» 29 июня договорились о трансфере Сергея Бородина.

Как сообщили в ФК «Краснодар», все детали трансфера согласованы, краснодарский защитник Сергей Бородин продолжит карьеру в Москве.

«У «быков» предусмотрена опция обратного выкупа игрока. В настоящее время все формальности между клубами урегулированы. Бородин сыграл 16 матчей за основную команду черно-зеленых и забил 1 гол», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Краснодар».

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