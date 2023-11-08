Защитник ФК «Краснодар» Кайо вернулся в расположение клуба после травмы

Футбольный агент Нето Хеновес рассказал, что защитник «быков» Кайо Панталеао уже вернулся в Россию.

«Кайо вернулся в Краснодар, с ним все хорошо. Теперь он продолжит восстановление непосредственно на базе клуба. Футболист чувствует себя хорошо», — сказал агент.

Кайо повредил плечевой сустав 25 августа — в матче шестого тура РПЛ с «Факелом». В результате 28-летнему бразильцу пришлось сделать операцию.

В этом сезоне защитник провел за клуб 7 матчей, забил 1 мяч и получил 1 желтую карточку, пишет «РБ Спорт».

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