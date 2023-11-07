Четырех футболистов «Краснодара» вызвали в сборную России на матч против Кубы

Тренерский штаб национальной сборной по футболу назвал список футболистов, вызванных на ноябрьский сбор.

В него вошли 29 игроков, в том числе четыре футболиста «Краснодара»: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Александр Черников и Никита Кривцов. Кроме того, в сборную России вызвали уроженцев Краснодарского края: Антона Миранчука (Славянск-на-Кубани) и Антона Зиньковского (Новороссийск).

Учебно-тренировочные сборы на базе в Новогорске начнутся 13 ноября, а завершатся 20 ноября товарищеским матчем против Кубы. Игра пройдет в Волгограде, начало в 19:30.

«13 ноября все футболисты должны собраться в Новогорске, где проведем первый этап подготовки. А уже 18 ноября вылетаем в Волгоград», — рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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