Игроки «Краснодара» забили голы за молодежную сборную в матче с «Палмейрасом»

Молодежная сборная России провела второй матч в рамках бразильского турне 13 октября в Сан-Паулу против местного «Палмейраса».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской «молодежки». За сборную отличились двое футболистов «Краснодара» — Александр Кокшаров на 14 минуте и Дмитрий Кучугура на 75 минуте. Еще один гол в составе сборной России забил игрок «Урала» Игорь Дмитриев.

Третий матч во время бразильских сборов российская «молодежка» проведет 14 октября против «Сантоса», сообщает пресс-служба РФС.

Читайте также: сборная России по футболу обыграла Камерун в товарищеском матче. Матч между сборными России и Камеруна прошел вечером 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. Встреча завершилась со счетом 1:0.