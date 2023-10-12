Сборная России по футболу обыграла Камерун в товарищеском матче

Матч между сборными России и Камеруна прошел вечером 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард ЦСКА Федор Чалов на 40 минуте после навеса полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

Игроки «Краснодара» Матвей Сафонов и Сергей Волков вышли на игру в стартовом составе. Во втором тайме на поле после замен вышли уроженцы Краснодарского края: Алексей и Антон Миранчуки (Славянск-на-Кубани) и Даниил Фомин (Тихорецк).

Следующий товарищеский матч сборная России сыграет против Кении 16 октября.

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