В национальные сборные отправились 10 игроков ФК «Краснодар»

В составе национальных сборных выступят не только игроки основной команды, но и представители младшей лиги.

Матвей Сафонов и Сергей Волков 12 октября в составе сборной России проведут в Москве товарищеские матчи со сборной Камеруна, а 16 октября сыграют с Кенией в Анталье.

В сборную Армении отправились Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян — 12 октября они на выезде сыграют с Латвией в рамках квалификации к Евро-2024.

В расположение сборной Парагвая улетел Жуниор Алонсо — она сыграет с Аргентиной в квалификации к Чемпионату мира-2026 13 октября и с Боливией 18 октября.

Сборная Уругвая, в которую отправился Лукас Оласа, также сражается за попадание на ЧМ-2026. Команде предстоит домашняя игра с Колумбией 12 октября и выездной матч с Бразилией 18 октября.

Еще четырех игроков вызвали в молодежную сборную — из основной команды отправится Александр Кошкаров, из «Краснодара-2» — Руслан Чобанов, Даниил Голиков и Дмитрий Кучугура. Молодежка проведет сбор в Бразилии и сыграет с местными академиями, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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