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Защитник ФК «Краснодар» Егор Сорокин переходит в казанский «Рубин»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/zashhitnik-fk-krasnodar-egor-sorokin-perehodit-v-kazanskij-rubin
Защитник ФК «Краснодар» Егор Сорокин переходит в казанский «Рубин»
Фото fckrasnodar.ru

По данным СМИ, «быки» решили расстаться с 27-летним защитником Егором Сорокиным из-за высокой зарплаты, которая составляет 900 тыс. евро за сезон.

В казанском «Рубине» информацию о возможном переходе Сорокина подтвердили.

«Переговоры между клубами действительно идут», — сказали в пресс-службе казанского клуба.

Сорокин перешел в «Краснодар» из «Рубина» в сентябре 2019 года. Он сыграл за «Краснодар» 67 матчей, отметился тремя голевыми передачами.

В августе Сорокина отстранили от тренировок с основным составом «Быков». В текущем сезоне Сорокин на поле не выйдет, пишет «Чемпионат».

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