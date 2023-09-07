Защитник ФК «Краснодар» Егор Сорокин переходит в казанский «Рубин»
Спорт
07.09.2023 18:10
По данным СМИ, «быки» решили расстаться с 27-летним защитником Егором Сорокиным из-за высокой зарплаты, которая составляет 900 тыс. евро за сезон.
В казанском «Рубине» информацию о возможном переходе Сорокина подтвердили.
«Переговоры между клубами действительно идут», — сказали в пресс-службе казанского клуба.
Сорокин перешел в «Краснодар» из «Рубина» в сентябре 2019 года. Он сыграл за «Краснодар» 67 матчей, отметился тремя голевыми передачами.
В августе Сорокина отстранили от тренировок с основным составом «Быков». В текущем сезоне Сорокин на поле не выйдет, пишет «Чемпионат».
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