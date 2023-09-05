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Вратарь «Краснодара» Сафонов сыграет за сборную России в Катаре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/vratar-krasnodara-safonov-sygraet-za-sbornuyu-rossii-v-katare
Вратарь «Краснодара» Сафонов сыграет за сборную России в Катаре
Матвей Сафонов. Фото fckrasnodar.ru

Товарищеский матч со сборной Катара пройдет в 12 сентября в Эль‑Вакре на стадионе «Эль‑Джануб».

В товарищеском матче примет участие голкипер «быков» Матвей Сафонов, сообщил тренер вратарей Виталий Кафанов.

«Сейчас у нас две команды, в том числе вратарей. Трое поедут на матч в Катар, два — в Египет. Каждый из молодых вратарей сыграет по матчу. Утром 10 сентября решат, кто поедет на матч. Было сложно выбирать, кого вызвать», — сказал Кафанов.

По его словам, Сафонов хорошо начал сезон — он продолжает держать высокую планку. Поэтому голкипер точно поедет в Катар и будет играть, если не получит травму, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четыре футболиста «Краснодара» и защитник «Сочи» вошли в расширенный состав сборной России по футболу.

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