Четыре футболиста «Краснодара» и защитник «Сочи» вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Тренерский штаб национальной сборной 24 августа объявил список футболистов, приглашенных на сборы, которые пройдут на базе в Новогорске с 4 по 12 сентября.

В расширенный состав вошли 36 футболистов, в том числе четыре игрока «Краснодара»: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Александр Черников и Никита Кривцов, а также защитник «Сочи» Артем Макарчук.

В список футболистов сборной также вошли уроженцы Краснодарского края: Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Антон Миранчук («Локомотив»), Николай Комличенко («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо») и Антон Зиньковский («Спартак»).

Окончательный состав российской команды на сентябрьский сбор станет известен немного позже. О запланированных товарищеских матчах объявят дополнительно, сообщает RT.

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