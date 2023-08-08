Три игрока «Краснодара» вошли в список «33 лучших футболистов» по итогам прошлого сезона

Список лучших игроков РПЛ сезона 2022/23 представил Российский футбольный союз.

В него вошли три футболиста «Краснодара»: Эдуард Сперцян на позиции центрального полузащитника, Джон Кордоба на позиции правого центрального нападающего и Сергей Волков на позиции правого защитника.

При этом Сперцян и Кордоба попали в символическую сборную по итогам прошлого сезона вместе с: Игорем Акинфеевым, Федором Чаловым, Игорем Дивеевым (все ЦСКА), Дугласом Сантосом, Вячеславом Караваевым, Барриосом, Малкомом и Клаудиньо (все «Зенит») и Георгием Джикией («Спартак»).

Футболистов «Сочи» в традиционном списке «33 лучших футболистов» не оказалось.

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