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ФК «Краснодар» интересуется бразильским защитником «Браги»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-interesuetsya-brazilskim-zashhitnikom-bragi
ФК «Краснодар» интересуется бразильским защитником «Браги»
Видео пресс-службы ФК «Краснодар»

Речь идет о 27-летнем центральном защитнике португальской «Браги» Виторе Тормене.

По данным журналиста Фабио Алейшо, руководство «Краснодара» заинтересовано в трансфере этого футболиста и уже в ближайшее время может сделать предложение коллегам из Португалии. За переход Тормене «быки» готовы заплатить 3-4 млн евро.

Защитник перешел в «Брагу» в 2019 году из «Жил Висенте». В прошлом сезоне он сыграл 40 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу, пишет газета «Советский спорт».

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