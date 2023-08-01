ФК «Краснодар» интересуется бразильским защитником «Браги»

Речь идет о 27-летнем центральном защитнике португальской «Браги» Виторе Тормене.

По данным журналиста Фабио Алейшо, руководство «Краснодара» заинтересовано в трансфере этого футболиста и уже в ближайшее время может сделать предложение коллегам из Португалии. За переход Тормене «быки» готовы заплатить 3-4 млн евро.

Защитник перешел в «Брагу» в 2019 году из «Жил Висенте». В прошлом сезоне он сыграл 40 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу, пишет газета «Советский спорт».

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