Защитник ФК «Краснодар» Алонсо пожаловался на 40-часовой перелет до Парагвая

Защитник ФК «Краснодар» Хуниор Алонсо столкнулся в России с продолжительными поездками, в том числе из-за закрытого аэропорта Краснодара.

«Никогда в жизни столько не ездил! Бразилия — тоже большая страна, мы много перемещались, но там перелеты не превышали одного-полутора часов. Здесь же из-за закрытия аэропорта нам приходится совершать долгие переезды. Это очень тяжело. Для понимания мой личный пример. На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону! Не скрою, я уже чувствую себя уставшим физически и морально», — заявил Алонсо.

Чтобы присоединиться к «быкам» в субботу в Калининграде, вылететь из Парагвая футболисту нужно было еще в среду. До игры с «Балтикой» ему пришлось преодолеть четыре перелета.

«В субботу у нас была игра с «Балтикой» в гостях, а в воскресенье — 11-часовой переезд в Краснодар. Естественно, это очень тяжело. Меня это уже начинает немного напрягать. Уровень стресса повышается, хотя раньше такого не замечал за собой», — цитирует Алонсо «Чемпионат».

В текущем сезоне Хуниор Алонсо сыграл за «Краснодар» 21 матч — 15 в РПЛ и 6 в Кубке России, где отметился одной результативной передачей.

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