Суперкомпьютер оценил шансы ФК «Краснодар» на победу в РПЛ после первого круга

Шансы клубов Российской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне-2023/2024 после первого круга спрогнозировал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

По данным компьютера, на данный момент наибольшие шансы стать чемпионом России имеет «Зенит» — 58%. До матча с «Краснодаром» вероятность победы петербуржцев была ниже — на уровне 52%.

Вероятность чемпионства ФК «Краснодар» оценивается в 37%. До матча шансы на победу в чемпионате были на уровне 42%.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 11 ноября на выезде сыграл вничью с «Зенитом». «Быки» сохранили лидерство в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Зенит» остается на второй строчке с 30 очками.