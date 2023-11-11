ФК «Краснодар» сыграл вничью с  «Зенитом» в матче 15-го тура РПЛ

Матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоялся 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 63 минуте игры открыл полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян. На 70 минуте «Зенит» сравнял счет — забил нападающий Матео Кассьерра.

Матч 16 тура РПЛ «Краснодар» проведет с «Уралом» 26 ноября в 14:00, 17 тура — 3 декабря в 16:30 с «Оренбургом», 18 тура — 10 декабря в 19:45 с ЦСКА

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