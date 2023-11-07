ФК «Сочи» сыграл вничью с «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ

Матч 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) клубами «Сочи» и московским «Динамо» прошла 6 ноября на стадионе «Фишт».

На 24-й минуте нападающий «Сочи» Никита Бурмистров открыл счет. Гости поля на 26-й минуте сравняли счет благодаря полузащитнику «Динамо» Луису Чавесу. На 38-й минуте в ворота «Динамо» назначили пенальти. Голкипер «Динамо» Игорь Лещук отразил пенальти, который исполнял Джорджевич. На 42-й минуте динамовец Константин Тюкавин вывел команду вперед, а Ярослав Гладышев на 44-й минуте удвоил преимущество бело-голубых.

На 62-й минуте второго тайма Лука Джорджевич отыгрвл один мяч для «Сочи», а на 73-й минуте Ванья Дркушич сравнял счет. В добавленное время сочинского защитника Марсело Алвес удалили после желтой карточки. Игра завершилась со счетом 3:3.

ФК «Динамо» после 14 встреч занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, сообщает «Чемпионат».

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