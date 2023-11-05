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ФК «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-obygral-krylya-sovetov-v-matche-14-go-tura-rpl
ФК «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ
Фото t.me/fckrasnodar

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов» прошла 5 ноября на стадионе в кубанской столице.

Счет открыл на 16-й минуте матча краснодарский нападающий Джон Кордоба. На 73-й минуте нигериец Олакунле Олусегун удвоил преимущество «быков». На 85-й минуте самарский нападающий Владимир Писарский отыграл один гол для гостей поля. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ФК «Краснодар».

ФК «Краснодар» после 14 игр сейчас возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 31 очком, сообщает «Чемпионат».

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