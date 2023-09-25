Защитить продавцов: регулирующий работу маркетплейсов законопроект внесли в ГД

Соответствующий законопроект, регулирующий взаимоотношения крупных торговых интернет-площадок с контрагентами, внесли 25 сентября.

Сейчас в онлайн-торговле в России доля крупных маркетплейсов составляет более 70%.

«При ограниченном круге игроков мы имеем ситуацию, когда цифровые платформы жестко диктуют свои условия партнерам и контрагентам, в одностороннем порядке вводят необоснованные штрафы и комиссии. Действующим законодательством не регламентированы взаимоотношения на этих торговых площадках, нарушаются права поставщиков и владельцев пунктов выдачи товаров», — сказал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Сергей Алтухов.

В этом году участники рынка маркетплейсов смогли найти компромисс после забастовок и публичных скандалов, но законодательные решения все же необходимы, отметил депутат. В связи с этим в законе предложили закрепить определения маркетплейсов как цифровых платформ и поставщиков и владельцев пунктов выдачи как участников отношений.

Кроме того, планируют прописать особенности прекращения и изменения договора с учетом специфики электронной коммерции. С принятием закона условия договора можно будет пересматривать по соглашению обеих сторон не чаще раза в год и с уведомлением сторон за 30 календарных дней. Также вводится порядок применения неустоек — штрафов для контрагентов — и устанавливается запрет на продажу собственных товаров маркетплейса, если их оборот более 150 млрд рублей и аналогичные товары уже представлены на площадке.

«В прошлом году объем рынка розничной интернет-торговли в России составил около 6 трлн рублей и 2,8 млрд заказов. Надо понимать, что канал продаж через маркетплейсы чаще всего выбирает малый бизнес. Необходимо создать понятные правила взаимоотношений с онлайн-гигантами, которые бы помогали бизнесу развиваться, а не ставили его в зависимое и невыгодное положение», — цитируют Алтухова «Известия».

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