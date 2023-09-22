Депутат Хамзаев попросил прокуратуру проверить продажу вейпов на Wildberries

В своем обращении депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев просит генерального прокурора Игоря Краснова и главу Роскомнадзора Андрея Липова провести проверку информации о дистанционной продаже вейпов на Wildberries.

Депутат отметил, что на сайте интернет-магазина представлены вейпы, жидкости с никотином и без него, а также картриджи для нагревания. В своем обращении Хамзаев также отметил, что некоторые маркетплейсы и интернет-магазины продолжают осуществлять дистанционную продажу подобных устройств. Он выражает возмущение граждан по поводу того, что один из крупнейших интернет-магазинов России Wildberries продолжает реализацию вейпов. Депутат просит провести проверку и принять соответствующие меры.

Хамзаев считает, что бесконтрольная продажа вейпов через интернет-магазины приводит к тому, что несовершеннолетние становятся конечными потребителями таких продуктов. Он отмечает, что это нарушение действующего законодательства. Депутат также напоминает, что ранее руководство Wildberries заявляло о снятии данной продукции с продажи.

Закон о запрете продажи вейпов, включая безникотиновые, несовершеннолетним лицам и об ужесточении правил их оборота вступил в силу с 1 июня. Согласно этому документу, устройства для потребления никотинсодержащих продуктов можно приобрести только в определенных магазинах и павильонах, а продажа через ярмарки, выставки, дистанционный способ или с использованием автоматов запрещена, сообщает ТАСС.

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