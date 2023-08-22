СМИ: вейпы с пищевыми добавками запретят в России с марта 2024 года

Правительство получит право определять перечень запрещенных добавок уже с 1 сентября.

Примерный список примесей, которые делают жидкости для вейпинга более привлекательными, уже составили. В него входят пищевые ароматизаторы — овощи и фрукты, а также растительные вкусовые примеси: ваниль, имбирь, корица, пряности, и подсластители — кленовый сироп, мед, стевия, сироп агавы. Также в запрещенный список попадают гуарана, таурин и кофеин, повышающие энергию и работоспособность.

В пояснительной записке к закону о запрете вейпов указывают, что такие альтернативы сигаретам продвигают как якобы вкусные, более безопасные и бездымные. Депутаты уверены, что производители таким образом привлекают потребителей, в том числе несовершеннолетних, и приучают детей к никотину.

В ассоциации компаний розничной торговли выступают против включения в перечень запрещенных веществ пищевых ароматизаторов и добавок, а также солевого никотина, поскольку ограничение коснется совершеннолетних потребителей вейпов — не менее 4,5 млн человек.

«Фактически это приведет к запрету оборота вейпов, поскольку ароматизаторы являются их неотъемлемой частью, их используют при производстве 100% жидкостей для электронных систем доставки никотина (вейпов)», — говорится в отзыве АКОРТ.

Кроме того, в ассоциации уверены, что такая мера может негативно сказаться на здоровье покупателей — возникнет рынок незаконной торговли, а кустарное производство может не соответствовать нормам. Также сократятся налоговые отчисления в бюджет легальных производителей, пишут «Известия».

Читайте также: бронхит и одышка — ученые выяснили, чем опасны электронные сигареты.